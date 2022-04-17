الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك والاتحاد.. القنوات الناقلة والمعلق

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الأول برصيد 32 نقطة من 14 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 15 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة له في الدوري أمام فاركو دون أهداف.

على الجانب الآخر، تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 19 إبريل الجاري على ملعب برج العرب.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتاذع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

وحقق الزمالك ستة انتصارات في آخر 7 مواجهات له أمام الاتحاد السكندري مع تعادل وحيد.

ويعود آخر فوز لزعيم الثغر في مواجهات الفريقين إلى 12 إبريل 2018 بهدفين مقابل هدف واحد.