بيدري وبيكيه خارج قائمة برشلونة ضد قادش

الأحد، 17 أبريل 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

خرج الثنائي بيدري وجيرارد بيكيه من قائمة برشلونة التي أعلنها تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا لخوض مباراة قادش يوم الإثنين.

سيلعب برشلونة ضد منافسه قادش ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وغاب عن القائمة رفقة بيدري وبيكيه كل من أنسو فاتي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو وصامويل أومتيتي، لإصابات مختلفة.

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وجاءت قائمة برشلونة لمباراة قادش على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيرجينيو ديست - كليمنت لينجليت - ريكي بويج - جوردي ألبا - عثمان ديمبلي - داني ألفيش - نيكو جونزاليس

الوسط: سيرجيو بوسكيتش - فرينكي دي يونج - أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - جافي - بالدي - تيناس - ممفيس ديباي - أداما تراوري -

الهجوم: مارتن برايثوايت - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - لوك دي يونج

برشلونة يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ويملك الفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

يذكر أن الفريق ودع بطولة الدوري الأوروبي قبل أيام، على يد منافسه الألماني إينتراخت فرانكفورت.

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