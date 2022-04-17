تقرير: الرئيس الفرنسي يتواصل مع مبابي لإقناعه بالبقاء في باريس سان جيرمان

رغم انشغاله بانتخابات الرئاسة، وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوقت للحديث مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لإقناعه بالبقاء في النادي العاصمي وعدم الرحيل عنه مع نهاية عقده هذا الموسم.

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وبحسب شبكة RTL، فإن ماكرون الذي أنهى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بأفضلية مريحة على منافسته مارين لو بان، يحاول إقناع مبابي بالتجديد مع سان جيرمان.

ورغم انتماء ماكرون تشجيعيا لمارسيليا، منافس سان جيرمان في الدوري، فإنه يتمنى بقاء مبابي في باريس حيث يعتبره قدوة للشباب الصغير في العاصمة الفرنسية.

ومن المعروف أن العلاقة جيدة بين ماكرون ومبابي، خاصة بعدما انبهر الأول بمدى نضج الأخير في أول لقاء بينهما في اجتماع نظمته الدولة الفرنسية لتطوير الرياضة في إفريقيا.

وبحسب التقرير، فإن الثنائي يتبادل الرسائل بشكل دوري للحديث عن كرة القدم، كما ظهر مبابي في حملة للتوعية بضرورة تلقي لقاح كورونا للتلفزيون الفرنسي في الصيف الماضي.

ويرى ماكرون ضرورة لبقاء مبابي في فرنسا، خاصة مع اقتراب استضافة باريس لأولمبياد 2024.

ولا يزال باريس يسعى لإقناع النجم البالغ عمره 23 عاما بالبقاء لكن مع مرور الوقت يقترب رحيل مبابي عن النادي.

وتشير تقارير إلى اقتراب بطل كأس العالم 2018 من ريال مدريد.