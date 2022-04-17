النصر السعودي يعلن تفاصيل شكواه ضد اتحاد جدة وعبد الرزاق حمد الله

أوضح نادي النصر السعودي تفاصيل الشكوى التي تقدم بها لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي اتحاد جدة ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وانتقل حمد الله لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب فيه تعاقده مع نادي النصر.

وأوضح نادي النصر في بيانه أنه شكواه لدي الاتحاد السعودي تختلف عن الشكوى التي تقدم بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تتعلق بإخلال اللاعب ببنود التعاقد.

وقال النصر في بيانه: "تود إدارة نادي النصر توضيح أنها قدمت شكوى بتاريخ 28 مارس ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي وعبد الرزاق حمد الله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي مع النادي".

وأضاف:" قدمنا أدلة مادية مع الشكوى، وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة".

وتابع: " هذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام فيفا ضد اللاعب".

وطالب نادي النصر، الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسم الأمر في أقرب وقت لأنها ترتبط بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين التي تسبب اخلالا بشرف المنافسة.

ولعب حمد الله ضمن صفوف نادي النصر منذ صيف 2018 حتى يناير الماضي وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

ويقدم حمد الله مستويات مميزة مع نادي الاتحاد حيث سجل 10 أهداف خلال 11مباراة منذ انتقاله لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.