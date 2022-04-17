أليجري: دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء.. علينا أن نكون أفضل

طالب ماسيميليانو أليجري الجماهير بالنظر إلى نصف الكوب الممتليء عقب التعادل مع بولونيا بنتيجة 1-1 في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس مع بولونيا أمام جماهيره بهدف فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وقال أليجري عقب المباراة عبر DAZN: "نحن مهتمون بإنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى، أخذنا خطورة صغيرة في الوقت الحالي، للأسف حصدنا نقطة واحدة في موقف معقد للغاية".

وأضاف "خضنا شوط أول سيء، وعقب التأخر بهدف ارتدت كرة من العارضة لنا وسددنا كثيرا، مؤخرا أصبحنا نستقبل الأهداف، لذلك علينا التحسن وأن نكون أكثر استرخاءً".

وأكمل "هذا النوع من المباريات كنا قد نخسرها في بداية الموسم، لذلك دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء، علينا أن نكون أفضل لكن ليس أن نكون أكثر إحباطا، المنافسين يتحركون من خلفنا، فيورنتينا وروما ولاتسيو، علينا مواصلة العمل".

وعن إصابة ماتيس دي ليخت قال: "إنه مشكلة بسيطة".

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وأردف "افتقدنا العرض في الشوط الأول، لذلك جعلت كوادرادو يلعب أكثر بالقرب من الخط لصنع فرصة 1 ضد 1، أشركنا أكثر من لاعب وصنعنا الفرص لكن لم تكن واضحة بشكل كافي".

وأتم "يجب أن ندرك أن المباريات طويلة جدا وهناك دائما وقت للفوز. يجب ألا ندع أنفسنا نشعر بالجنون أو الذعر. الفوز اليوم لا يضمن المركز الرابع، نحن بحاجة للعودة إلى الدفاع بمزيد من الهدوء".

ديل بيرو عاد مرة أخرى للملعب منذ مباراته الأخيرة ضد أتلانتا في 1 مايو 2012 وحينها كانت مباراته الأخيرة كلاعب بقميص يوفنتوس.

فيما يواصل بولونيا نتائجه الإيجابية مؤخرا عقب إعلان سينسيا ميهايلوفيتش حربه ضد السرطان بالتعادل مع ميلان ويوفنتوس والفوز على سامبدوريا.

تعادل رفع رصيد يوفنتوس عند 63 نقطة في المركز الرابع فيما وصل بولونيا للنقطة 38 في المركز الثالث عشر.

ويحل يوفنتوس في الجولة المقبلة ضيفا على ساسولو في الدوري وقبلها يوم الأربعاء المقبل يلتقي فيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يستضيف بولونيا على ملعب ريناتو دالارا بولونيا.