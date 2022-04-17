كرة سلة - الزمالك يحقق رابع انتصاراته في بطولة إفريقيا على إسبوار فوكاش

واصل الزمالك عروضه القوية في بطولة إفريقيا "BAL" بعد الفوز على إسبوار فوكاش الكونغولي بنتيجة 101-92.

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة برصيد ثماني نقاط من أربع انتصارات.

وأنهى الزمالك الربع الأول متقدما بنتيجة 26-11 قبل أن يتقلص الفارق في الربع الثاني لينتهي 46-39.

Mikhael McKinney layup and goes to the line for the And1. Makes the free throw and moves to 28 points as @ZSCOfficial extend their lead by 14 #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/8llFpOA07P — Basketball Africa League (@theBAL) April 16, 2022

ووسع الزمالك الفارق مجددا لينتهي الربع الثالث بنتيجة 82-61، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 101-92.

وكان الزمالك قد فاز على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان 80-63، ثم على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي 101-76 في المباراة الثانية، وبترو دي لواندا في المباراة الثالثة بنتيجة 85-72.

Mikhael McKinney continues to be the creative spark for @ZSCOfficial as he leads scoring with some key baskets that enables the hosts to assert their dominance in the third #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/gayMDqMYPu — Basketball Africa League (@theBAL) April 16, 2022

وحسم الأبيض صعوده للدور ربع النهائي بعد الفوز الثالث أمس على بترو دي لواندا الأنجولي، حيث يتأهل أول 4 فرق إلى دور الثمانية.

ويلعب الزمالك مباراته الأخيرة أمام فاب يوم الثلاثاء 19 إبريل في الحادية عشر مساء.