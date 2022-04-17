كرة طائرة - الزمالك يفوز على الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري

الأحد، 17 أبريل 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الاتحاد - كرة طائرة

حسم الزمالك المباراة الأولى في سلسلة نهائي دوري الطائرة أمام الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وفاز الزمالك بالمباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وحقق الأبيض الفوز بالشوط الأول الذي انتهى بشكل مثير 26-24 بعد أن سيطرت الندية على أغلب فتراته.

أخبار متعلقة
الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة" مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مازيمبي كرة سلة - فريق سيدات الأهلي يستعيد الأمل في الدوري بالفوز على سبورتنج

وحسم الزمالك الشوطين الثاني والثالث لصالحه 25-13 ثم 25-19.

وتقام المباراة الثانية غدا الأحد في الحادية عشر مساء على نفس الصالة.

وصعد الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي، بينما تخطى الاتحاد نظيره طلائع الجيش في نصف النهائ.

الزمالك طلائع الجيش دوري الطائرة
نرشح لكم
كرة سلة - الزمالك يحقق رابع انتصاراته في بطولة إفريقيا على إسبوار فوكاش كرة سلة - فريق سيدات الأهلي يستعيد الأمل في الدوري بالفوز على سبورتنج انتهت كرة سلة - الزمالك (101) - (92) إسبوار فوكاش.. انتصار جديد للأبيض انتهت كرة طائرة - الزمالك 3- 0 الاتحاد.. الأبيض يحسم المباراة الأولى كرة طائرة - الأهلي يفوز على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: لست ساحرا لأعالج إهدار الفرص السهلة.. ويجب أن تثقوا في لاعبي الأهلي 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أليجري: دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء.. علينا أن نكون أفضل 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة سلة - الزمالك يحقق رابع انتصاراته في بطولة إفريقيا على إسبوار فوكاش 10 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - الزمالك يفوز على الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري 51 دقيقة | رياضات أخرى
الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟