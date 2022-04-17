كرة طائرة - الزمالك يفوز على الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري
الأحد، 17 أبريل 2022 - 00:23
كتب : FilGoal
حسم الزمالك المباراة الأولى في سلسلة نهائي دوري الطائرة أمام الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.
وفاز الزمالك بالمباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
وحقق الأبيض الفوز بالشوط الأول الذي انتهى بشكل مثير 26-24 بعد أن سيطرت الندية على أغلب فتراته.
وحسم الزمالك الشوطين الثاني والثالث لصالحه 25-13 ثم 25-19.
وتقام المباراة الثانية غدا الأحد في الحادية عشر مساء على نفس الصالة.
وصعد الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي، بينما تخطى الاتحاد نظيره طلائع الجيش في نصف النهائ.
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