كرة طائرة - الزمالك يفوز على الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري

حسم الزمالك المباراة الأولى في سلسلة نهائي دوري الطائرة أمام الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وفاز الزمالك بالمباراة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وحقق الأبيض الفوز بالشوط الأول الذي انتهى بشكل مثير 26-24 بعد أن سيطرت الندية على أغلب فتراته.

وحسم الزمالك الشوطين الثاني والثالث لصالحه 25-13 ثم 25-19.

وتقام المباراة الثانية غدا الأحد في الحادية عشر مساء على نفس الصالة.

وصعد الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي، بينما تخطى الاتحاد نظيره طلائع الجيش في نصف النهائ.