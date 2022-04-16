كرة سلة - فريق سيدات الأهلي يستعيد الأمل في الدوري بالفوز على سبورتنج

السبت، 16 أبريل 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

الأهلي × سبورتنج - كرة سلة سيدات

تمكن فريق سيدات الأهلي من الفوز على سبورتنج في اللقاء الثالث من سلسلة best of 5 في نهائي دوري السلة.

جاء ذلك بنتيجة 97-88 في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مباريات نهائي دوري السلة للسيدات من سلسلة Best of 5، أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحصد اللقب.

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وحققت سيدات سبورتنج الفوز في أول مباراتين.

وفاز سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 81-72، ثم في المباراة الثانية بنتيجة 77-68، لتشهد المباراة الثالثة أعلى عدد نقاط مسجلة من الطرفين.

بذلك تضيع فرصة حسم الدوري على سبورتنج، ليقام اللقاء الرابع يوم الإثنين الثامن عشر من أبريل الجاري.

إذا فاز الأهلي يتجه الفريقان إلى المباراة الخامسة الفاصلة، والتي ستتوج الفائز بها بلقب الدوري، أما إذا فاز سبورتنج يتوج بالدوري مباشرة دون الحاجة لخوض اللقاء الخامس.

واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

وبذلك يحتاج فريق سيدات سبورتنج للفوز بمباراة واحدة من أجل حسم لقب الدوري.

الأهلي سبورتنج كرة السلة
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