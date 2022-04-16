انتهت كرة سلة - الزمالك (101) - (92) إسبوار فوكاش.. انتصار جديد للأبيض

يواجه الزمالك نظيره إسبوار فوكاش على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتأهل الزمالك رسميا للأدوار النهائية من البطولة الإفريقية بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.

وكان فريق “سلة الزمالك” ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعة للمرحلة الأخيرة والتي تقام في كيجالي برواندا في شهر مايو المقبل.

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الزمالك يفوز 101-92.

الزمالك يتقدم 94-83 مع آخر دقيقتين

الزمالك يتقدم 87-67 في الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 82-61 للزمالك

الزمالك يتقدم 57-52 في الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 46-39

فوكاش يقلص الفارق إلى 11 نقطة.. 33-22 لمصلحة الزمالك

الزمالك ينهي الربع الأول بنتيجة 26-11

الزمالك يوسع الفارق إلى 21-4

الزمالك يتقدم 15-4 بعد 4 دقائق

بداية المباراة