كرة طائرة - الأهلي يفوز على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث

السبت، 16 أبريل 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

فريق الأهلي كرة طائرة - الصور من الموقع الرسمي للأهلي

فاز الأهلي على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري كرة الطائرة للرجال.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أشواط دون رد.

ويلعب الأهلي وطلائع الجيش غدا على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

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وحال فوز الأهلي سيحسم المركز الثالث لصالحه، وإذا فاز طلائعالجيش سيتم الاحتكام لمباراة فاصلة يوم الاثنين.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي، بينما لم ينجح طلائع الجيش في تخطي عقبة الاتحاد.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع البرازيلي موريسيو بورجيس لتدعيم صفوف الفريق مع مواجهة منتظرة أمام الزمالك في نهائي الكأس.

الأهلي طلائع الجيش كرة طائرة
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