كرة طائرة - الأهلي يفوز على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث

فاز الأهلي على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري كرة الطائرة للرجال.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أشواط دون رد.

ويلعب الأهلي وطلائع الجيش غدا على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وحال فوز الأهلي سيحسم المركز الثالث لصالحه، وإذا فاز طلائعالجيش سيتم الاحتكام لمباراة فاصلة يوم الاثنين.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي، بينما لم ينجح طلائع الجيش في تخطي عقبة الاتحاد.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع البرازيلي موريسيو بورجيس لتدعيم صفوف الفريق مع مواجهة منتظرة أمام الزمالك في نهائي الكأس.