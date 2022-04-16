كرة طائرة - الأهلي يفوز على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركز الثالث
السبت، 16 أبريل 2022 - 22:34
كتب : FilGoal
فاز الأهلي على طلائع الجيش في أولى مباريات سلسلة تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري كرة الطائرة للرجال.
وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أشواط دون رد.
ويلعب الأهلي وطلائع الجيش غدا على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.
وحال فوز الأهلي سيحسم المركز الثالث لصالحه، وإذا فاز طلائعالجيش سيتم الاحتكام لمباراة فاصلة يوم الاثنين.
وخسر الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي، بينما لم ينجح طلائع الجيش في تخطي عقبة الاتحاد.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع البرازيلي موريسيو بورجيس لتدعيم صفوف الفريق مع مواجهة منتظرة أمام الزمالك في نهائي الكأس.
نرشح لكم
كرة سلة - فريق سيدات الأهلي يستعيد الأمل في الدوري بالفوز على سبورتنج مباشر كرة سلة - الزمالك (42) - (37) إسبوار فوكاش.. تقليص الفارق مباشر كرة طائرة - الزمالك 1 (23) - 0 (12) الاتحاد.. النقدم يعود انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يردن الركض بحرية كرة سلة - سيدات سبورتنج يقتربن من الدوري بالفوز الثاني على الأهلي