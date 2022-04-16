انتهت في إفريقيا - الأهلي (2) (1) الرجاء.. الحسم في المغرب

السبت، 16 أبريل 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام، ويلتقي الفريقان في الإياب يوم الجمعة المقبل في الثانية عشر مساءً يوم الجمعة المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام الرجاء.. وأيمن يعوض معلول خبر في الجول - الأهلي يؤخر سفره إلى المغرب ليوم الثلاثاء تشكيل الرجاء - حميد أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وخماسي في الوسط

--

انتهت

ق 95: طاهر يسدد كرة ترتد من القائم الأيمن

ق 93: الشناوي يتصدى لانفراد تام من الرجاء

ق 90: تسديدة من وليد سليمان تمر بجوار القائم.

ق 84: خروج أيمن أشرف ونزول محمود وحيد

ق 80: تمريرة من عبد القادر إلى بيرسي تاو الذي يسدد كرة أعلى العارضة

ق 75: مشاركة وليد سليمان وطاهر محمد طاهر بدلا من عبد المنعم وحسين الشحات

ق 70: تسديدة من بيرسي تاو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها زينتي

ق 67: عرضية محمد هاني ورأسية عبد القادر تمر بجوار القائم لركنية.

ق 64: خروج محمد شريف ونزول أفشة

ق 63: عرضية أرضية من محمد هاني وتسديدة من بيرسي تاو تمر بجوار القائم

ق 61: الزينتي يتصدى لر كلة جزاء السولية

ق 59: محمد شريف يهدر انفرادا وترتد لحسين الشحات الذي سدد كرة أبعدها المدافع بيده ورفع الحكم في وجهه بطاقة حمراء

ق 52: بطاقة صفراء لبيرسي تاو بعد تدخل على زريدة

ق 45: مشاركة حمدي فتحي بدلا من ديانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة صفراء لأليو ديانج

ق 45: هدف تقليص الفارق من الضيوف.. محمد زريدة سجل هدف الرجاء بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة أرضية قوية تسكن شباك الشناوي.

ق 39: رأسية من السولية يتصدى لها المدافع برأسية مشتتا الكرة من على خط المرمى.

ق 38: بطاقة صفراء لحسين الشحات بداعي إهدار الوقت

ق 37: تسديدة من بيرسي تاو من داخل المنطقة يتصدى لها أنس الزينتي

ق 35: تغيير أول للرجاء بنزول فابريس نجوما بدلا من إلياس الحداد

ق 32: أحمد عبد القادر يراوغ مدافع الرجاء مرتين ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.

ق 28: بطاقة صفراء لمحسن متولي اعتراضا على قرار الحكم

ق 24: عرضية أرضية من بيرسي تاو يودعها الشحات أرضية في الشباك.

ق 20: فرصة للرجاء بعد خطأ من ياسر إبراهيم، لكن عبد المنعم ومن ثم الشناوي يمسك بالكرة على مرتين.

ق 19: كرة طولية من حسين الشحات إلى بيرسي تاو الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة ورأسية من شريف في منتصف المرمى يتصدى لها الزينتي.

ق 13: جووووووووووول السولية والأول على يمين الحارس

ق 11: ركلة جزاء حمراااء

ق 8: الحكم يعود لتقنية الفيديو لفرصة احتساب ركلة جزاء للأهلي.

بداية اللقاء

الرجاء الأهلي دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
نرشح لكم
عندما هزم الأهلي مدرب الرجاء في نصف نهائي الأبطال تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يردن الركض بحرية +FIFA.. منصة إلكترونية جديدة من أجل عالم كرة قدم أكثر انفتاحا مباراة غيرت مسيرتي - سعيد عبد العزيز.. تألقت أمام هذا الثلاثي فانضممت لـ الأهلي أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟ جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة سيتي ضد ليفربول - لتجنب ندم جوارديولا على هاري كين.. وسلاحان سريان لـ كلوب الأهلي ضد الرجاء في مواجهة إقصائية لأول مرة رغم 7 مباريات سابقة بينهما
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة - الزمالك يفوز على الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري 26 دقيقة | رياضات أخرى
الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة" 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال 50 دقيقة | الكونفدرالية
كرة سلة - فريق سيدات الأهلي يستعيد الأمل في الدوري بالفوز على سبورتنج 59 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟