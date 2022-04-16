في ليلة عودة الملك.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا

تعادل يوفنتوس على أرضية ميدانه أمام بولونيا بهدف لكل فريق في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في ليلة عودة أليساندرو ديل بيرو أسطورة البيانكونيري لملعب أليانز ستيديوم.

سجل هدفي المباراة: ماركو أرناتوفيتش لبولونيا ودوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس.

ديل بيرو عاد مرة أخرى للملعب منذ مباراته الأخيرة ضد أتلانتا في 1 مايو 2012 وحينها كانت مباراته الأخيرة كلاعب بقميص يوفنتوس.

الجماهير في أليانز ستاديوم تقف ترحيبًا بعودة الملك ديل بييرو 👑pic.twitter.com/aKkvQ4tby9 — FilGoal (@FilGoal) April 16, 2022

فيما يواصل بولونيا نتائجه الإيجابية مؤخرا عقب إعلان سينسيا ميهايلوفيتش حربه ضد السرطان بالتعادل مع ميلان ويوفنتوس والفوز على سامبدوريا.

تعادل رفع رصيد يوفنتوس عند 63 نقطة في المركز الرابع فيما وصل بولونيا للنقطة 38 في المركز الثالث عشر.

ويحل يوفنتوس في الجولة المقبلة ضيفا على ساسولو في الدوري وقبلها يوم الأربعاء المقبل يلتقي فيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يستضيف بولونيا على ملعب ريناتو دالارا بولونيا.

التشكيل

بدأ يوفنتوس اللقاء بتواجد دانيلو في خط الوسط في ظل الغيابات التي تضرب خط وسط الفريق.

وفي الهجوم تواجد الثلاثي ألفارو موراتا ودوشان فلاهوفيتش وباولو ديبالا.

بينما قاد ريكاردو أورسوليني وماركو أرناتوفيتش هجوم بولونيا.

وصف المباراة

سدد باولو ديبالا كرة أعلى العارضة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 10 أهدر أورسوليني فرصة التقدم بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتصدى في الدقيقة 29 فوتشينك تشيزني تسديدة ماتياس سافينبرج التي جاءت في منتصف المرمى.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 52 تلقى ماركو أرناتوفيتش بينية من روبرتو سوريانو وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

وبعد 5 دقائق ارتطمت رأسية موراتا بالقائم الأيسر لبولونيا.

وردت العارضة تسديدة من الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 82.

وطالب لاعبو يوفنتوس باحتساب ركلة جزاء وعقب مطالعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها وقرر احتساب خطأ من خارج منطقة الجزاء.

وبعد هذا القرار أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أداما سومارو مدافع بولونيا.

وفي نفس الوقت أشهر بطاقتين صفراوين في نفس التوقيت لجاري ميديل بداعي الاعتراض على قرار الحكم، ليكمل الضيوف المباراة بـ 9 لاعبين.

الحكم احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائعن وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع حوّل فلاهوفيتش برأسه ركلة مزدوجة من موراتا في الشباك.

فلاهوفيتش أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعمر 22 عاما و78 يوما بعد ألكسندر باتو نجم ميلان السابق بعمر 21 عاما و220 يوما.

هكذا سجل فلاهوفيتش هدف التعادل ليوفنتوس في الدقائق الأخيرة 🔥 ما هذا يا موراتا 🤯#يوفنتوس_بولونيا 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/cI9l3iXyqM — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 16, 2022

تعادل رفع رصيد يوفنتوس عند 63 نقطة في المركز الرابع فيما وصل بولونيا للنقطة 38 في المركز الثالث عشر.