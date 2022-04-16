في ليلة عودة الملك.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا

السبت، 16 أبريل 2022 - 20:46

كتب : إسلام أحمد

يوفنتوس - دوشان فلاهوفيتش

تعادل يوفنتوس على أرضية ميدانه أمام بولونيا بهدف لكل فريق في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في ليلة عودة أليساندرو ديل بيرو أسطورة البيانكونيري لملعب أليانز ستيديوم.

سجل هدفي المباراة: ماركو أرناتوفيتش لبولونيا ودوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس.

ديل بيرو عاد مرة أخرى للملعب منذ مباراته الأخيرة ضد أتلانتا في 1 مايو 2012 وحينها كانت مباراته الأخيرة كلاعب بقميص يوفنتوس.

فيما يواصل بولونيا نتائجه الإيجابية مؤخرا عقب إعلان سينسيا ميهايلوفيتش حربه ضد السرطان بالتعادل مع ميلان ويوفنتوس والفوز على سامبدوريا.

تعادل رفع رصيد يوفنتوس عند 63 نقطة في المركز الرابع فيما وصل بولونيا للنقطة 38 في المركز الثالث عشر.

ويحل يوفنتوس في الجولة المقبلة ضيفا على ساسولو في الدوري وقبلها يوم الأربعاء المقبل يلتقي فيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فيما يستضيف بولونيا على ملعب ريناتو دالارا بولونيا.

التشكيل

بدأ يوفنتوس اللقاء بتواجد دانيلو في خط الوسط في ظل الغيابات التي تضرب خط وسط الفريق.

وفي الهجوم تواجد الثلاثي ألفارو موراتا ودوشان فلاهوفيتش وباولو ديبالا.

بينما قاد ريكاردو أورسوليني وماركو أرناتوفيتش هجوم بولونيا.

Image

وصف المباراة

سدد باولو ديبالا كرة أعلى العارضة في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 10 أهدر أورسوليني فرصة التقدم بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتصدى في الدقيقة 29 فوتشينك تشيزني تسديدة ماتياس سافينبرج التي جاءت في منتصف المرمى.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 52 تلقى ماركو أرناتوفيتش بينية من روبرتو سوريانو وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

Image

وبعد 5 دقائق ارتطمت رأسية موراتا بالقائم الأيسر لبولونيا.

وردت العارضة تسديدة من الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 82.

وطالب لاعبو يوفنتوس باحتساب ركلة جزاء وعقب مطالعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها وقرر احتساب خطأ من خارج منطقة الجزاء.

وبعد هذا القرار أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أداما سومارو مدافع بولونيا.

Image

وفي نفس الوقت أشهر بطاقتين صفراوين في نفس التوقيت لجاري ميديل بداعي الاعتراض على قرار الحكم، ليكمل الضيوف المباراة بـ 9 لاعبين.

الحكم احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائعن وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع حوّل فلاهوفيتش برأسه ركلة مزدوجة من موراتا في الشباك.

فلاهوفيتش أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعمر 22 عاما و78 يوما بعد ألكسندر باتو نجم ميلان السابق بعمر 21 عاما و220 يوما.

تعادل رفع رصيد يوفنتوس عند 63 نقطة في المركز الرابع فيما وصل بولونيا للنقطة 38 في المركز الثالث عشر.

يوفنتوس أليساندرو ديل بيرو بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى إنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا بإسقاط سبيزيا رويترز: شركة بحرينية تبدأ "مفاوضات خاصة" لشراء ميلان يوفنتوس يجدد تعاقد كوادرادو حتى 2023 بيرين مستمر مع يوفنتوس حتى 2025 قطع الطريق على ميلان وإنتر؟ ساسولو يجدد عقد سكاماكا حتى 2026 سبيناتزولا: بكيت لأنني رأيت كل شيء بطريقة سوداء سكاي إيطاليا: إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان 10 أيام
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام الرجاء.. وأيمن يعوض معلول دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اعتذار من مانشستر سيتي بعد تصرفات جماهيره قبل مواجهة ليفربول 28 دقيقة | أوروبا
في ليلة عودة الملك.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - الأهلي يؤخر سفره إلى المغرب ليوم الإثنين 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رونالدو: الهاتريك رقم 60 لا يعني شيئا بدون الفوز 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الرجاء - حميد أحداد يقود الهجوم أمام الأهلي.. وخماسي في الوسط 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يفاضل بين ألمانيا ودبي لإجراء جراحة عبد الله محمد ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو يكبد صنداونز أول هزيمة في البطولة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟