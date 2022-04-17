استفتاء الأفضل في تاريخ مصر.. نهاية التصويت وموعد إعلان النتيجة

أسدل الستار اليوم الأحد 17 إبريل على التصويت في استفتاء الأفضل في تاريخ مصر برعاية ECO WEST.

على مدار 26 يوما، صوت أكثر من 270 ألف شخص، اختار كل منهم أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

أصوات الجمهور ستضاف إلى أصوات النجوم لإعلان القائمة النهائية لأفضل لاعبي مصر عبر التاريخ.

تصويت الجمهور يمثل 25% من الاستفتاء، مقابل 75% لنجوم مصر السابقين.

تفاعل كبير شهده الاستفتاء الذي شارك به أكثر من 140 نجما دوليا سابقا.

وسيعلن FilGoal.com يوم الإثنين النتيجة النهائية.

قائمة تضم أكثر من 50 نجما سابقا مرتبين وفقا لأصوات الاستفتاء.

ترقبوا قائمة الأفضل في تاريخ مصر.

*اختيارات بعض النجوم المشاركين في الاستفتاء

















































































































































































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