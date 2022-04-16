خبر في الجول - الزمالك يفاضل بين ألمانيا ودبي لإجراء جراحة عبد الله محمد

السبت، 16 أبريل 2022 - 20:11

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله محمد - الزمالك

بدأ نادي الزمالك اتصالاته من أجل سفر اللاعب الشاب عبد الله محمد لإجراء جراحة بعد إصابته الأخيرة.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن إصابة عبد الله محمد لاعب فريق مواليد 2003 في النادي بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي بالإضافة إلى قطع جزئي في الغضروف الداخلي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الكرة في النادي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق الأول لسفر اللاعب إلى أحد المراكز الطبية في دبي أو ألمانيا أيهما أقرب في موعد إجراء العملية.

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ومن المنتظر أن يستقر الزمالك على مكان سفر اللاعب قريبا مع خضوعه لفحوصات دورية من قبل الجهاز الطبي.

ويلعب عبد الله محمد في مركز صانع الألعاب وهو قائد فريق 2003 للزمالك.

وفاز اللاعب مع الزمالك ببطولة الجمهورية من قبل بالإضافة إلى كونه هداف الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الأخيرة أمام فاركو في الجولة الـ 30 من بطولة الجمهورية للناشئين.

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