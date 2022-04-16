جوارديولا: الهدف الثاني كان حادثا.. وفخور بما قدمنا في الشوط الثاني

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الهدف الثاني الذي سكن مرمى فريقه خلال مواجهة ليفربول.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قبل النهائي.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول بعد استغلاله خطأ الحارس زاك ستيفين الذي أطال الاحتفاظ بالكرة بين أقدامه.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "لقد قدمنا كل شيء بعد شوط أول صعب، بالنسبة للهدف الأول كانت الكرات الثابتة قوية للغاية أم الهدف الثاني كان حادثا، كان من الصعب العودة في المباراة لكننا فعلنا في الشوط الثاني".

وتابع "الهدف الثاني كان حادثا إحدى النثاط القوية هي محاولة اللعب خارج منطقة الجزاء، وباعتبار ستيفين حارس جيدولديه جودة كبيرة فقد كان الهدف عبارة عن حادثة وسيتعلم منها في المستقبل، عندما تكون الكرة في ذلك المكان يمكن أن يحدث ذلك دائما وتحدثت عن ذلك مع الفريق بالكامل وليس هو فقط".

واستمر "زخمنا كان في الشوط الثاني، لقد حصلنا على الفرص لإدراك التعادل لقد كانت مباراة صعبة ومع المباريات التي خضناها في الأيام الخمسة أو الستة الماضية، رجالنا جعلونا فخورين في الشوط الثاني".

وأضاف "الأمر لم يكن يتعلق بالتعب لقد كانوا أكثر إرهاقا في البداية، لكن كرة القدم لا تتعلق بالتعب ولكنها تتعلق بما تفعله وكيف تلعب".

وأتم "أخيرا لدينا يوم أو يومين للراحة ولكن نعرف بأنه ما زال لدينا سبع مباريات ودوري أبطال أوروبا لذلك سنحاول أن ندفع بأنسفا وسنرى ما سيحدث".

وسيلعب ليفربول في المباراة النهائية أمام الفائز من كريستال بالاس أو تشيلسي.