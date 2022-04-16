كلوب: الشوط الأول كان الأفضل لنا على الإطلاق.. واحترم مانشستر سيتي على قتالهم حتى النهاية

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فرقه قد قدم أفضل أشواطه على الشوط الاول من مواجهة مانشستر سيتي.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قبل النهائي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لقد قدمنا واحد من أفضل الأشواط التي لعبناها في الشوط الأول، خصوصا أمام فريق بذلك المستوى وتلك الجودة مستوى الأولاد كان استثنائيا".

وتابع "في الشوط الثاني أصبحت المباراة مفتوحة ولكن هذا جعل الفوز أكثر تميزا لأننا لم نهزم فريقا ضعيفا ولكن كانوا أقوياء جدا جدا".

وأضاف "لقد حصلوا على العديد من الفرص والجودة التي يتمتعون بها جنونية ولكننا حصلنا على لحظاتنا أيضا وكنا نريد أن نسجل خلالها لننهي المباراة ولكننا لم نفعل، مانشستر سيتي قدم كل شيئ حتى النهاية من أجل العودة وأنا احترم ذلك كثيرا".

واستمر "بعد ثلاثة أيام سنلعب أمام مانشستر يونايتد، ستكون مباراة صعبة جدا لأنهم يقاتلون على الوصول لدوري أبطال أوروبا، لذلك دعونا نحصل على الاستشفاء والطعام المناسبين وبعد ذلك سننطلق مرة أخرى".

وأتم "الوضع الحالي هو أفضل ما مررت به على الإطلاق ومع كل العمل الجاد والشدة نحاول الاستمتاع أيضا".

وسيلعب ليفربول في المباراة النهائية أمام الفائز من كريستال بالاس أو تشيلسي.