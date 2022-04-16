تريزيجيه يسجل في تعادل باشاك شهير مع ألتاي بمشاركة أحمد ياسر ريان

السبت، 16 أبريل 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تعادل إسطنبول باشاك شهير مع ألتاي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع باشاك شهير في المباراة منذ البداية، بينما شارك أحمد ياسر ريان معه ألتاي كبديل.

وسجل تريزيجيه هدف باشاك شهير في المباراة بينما سجل كيخون جولسيلام هدف ألتاي.

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تقدم تريزيجيه بالهدف الأول لباشاك شهير في الدقيقة الـ 40 بعد متابعة لتسديدة تصدى لها حارس المرمى.

وتعادل جولسيلام في الدقيقة الـ 88 لألتاي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وشارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ 63 بعدما حل بديلا لداوودا بامبا، بينما شهدت القيقة الـ 83 خروج تريزيجيه ودخول بيتزي بدلا منه.

بذلك التعادل ارتفع رصيد باشاك شهير للنقطة الـ 54 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد ألتاي للنقطة الـ 30 في المركز الـ 17.

بهدفه في مرمى ألتاي وصل تريزيجيه لهدف رقم 5 منذ في 8 مباريات مع الفريق منذ انضمامه في شهر يناير بالإضافة إلى صناعة هدفين آخرين.

بينما شارك أحمد ياسر ريان في 26 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف واحد.

محمود حسن تريزيجيه أحمد ياسر ريان الدوري التركي
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