مران الزمالك - انتظام الونش.. وتأهيل لـ عبد الغني وعبد الله جمعة

السبت، 16 أبريل 2022 - 16:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في مران الفريق اليوم السبت بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وخضع لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي بسبب إصابة في الركبة.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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وأدى اللاعبان محمد عبد الغني وعبد الله جمعة تدريبات تأهيلية.

ويعاني عبد الغني من كدمة في القدم، بينما أصيب جمعة بكدمة في الركبة.

وعقد المدرب جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران منحهم فيها تعليمات فنية وطالبهم بالتركيز في اللقاء المقبل ضد الاتحاد.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندري فيليب مدرب الأحمال.

وأجرى اللاعبون تقسيمة قوية وحرص أعضاء الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء.

وسينتظم الفريق في معسكر مغلق في الإسكندرية يوم الإثنين استعدادا للقاء الاتحاد.

وتعادل الزمالك مع فاركو بدون أهداف يوم الثلاثاء.

ويحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.

الونش الزمالك
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