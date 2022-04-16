مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت.. ودورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية

السبت، 16 أبريل 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش

شارك عمر مرموش مع ناديه شتوتجارت أمام مضيفه ماينتس في لقاء انتهى بدون أهداف اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وبدأ الدولي المصري المباراة أساسيا وغادر الملعب في الدقيقة 58.

وكانت المباراة متكافئة مع أفضلية طفيفة لشتوتجارت لكن قلة الفرص جعل الشباك لا تهتز في الجانبين.

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وظل شتوتجارت في المركز 16 ورصيده 28 نقطة.

وصاحب المركز 16 يخوض ملحقا من أجل البقاء في نهاية الموسم.

ويحل شتوتجارت ضيفا على هيرتا برلين يوم 24 إبريل الجاري.

وفي دورتموند ولحساب الجولة ذاتها، سحق أصحاب الأرض فريق فولفسبورج بستة أهداف لواحد ليرتفع رصيدهم إلى 63 نقطة واستمر الفريق وصيفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسجل توم روث وأكسيل فيتسل ومانويل أكانجي وإمري شان في الدقائق 24 و26 و28 و34 وأحرز المتألق إرلينج هالاند ثنائية في الدقيقتين 38 و54.

وأحرز ريدل باكو هدف فولفسبورج الوحيد في الدقيقة 81.

ويستعد دورتموند للمواجهة المرتقبة ضد ضيفه بايرن يوم السبت.

شتوتجارت عمر مرموش دورتموند الدوري الألماني
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