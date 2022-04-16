كهربا يغيب عن تعادل هاتاي مع سيفاس سبور

تعادل هاتاي سبور مع سيفاس سبور بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة غياب محمود عبدالمنعم كهربا المعار إلى هاتاي سبور عن قائمة الفريق بالكامل.

تقدم سيفاس سبور بالهدف الأول عن طريق زيا إردال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 28.

وتعادل ياسين بنزيا لهاتاي سبور في الدقيقة الـ 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بذلك التعادل ارتفع رصيد هاتاي سبور للنقطة الـ 49 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد سيفاس سبور للنقطة الـ 42 في المركز الـ 11.

وشارك كهربا مع هاتيا سبور منذ انضمامه في شهر يناير الماضي في 8 مباريات وتمكن خلالهم من صناعة هدفين.

وغاب كهربا عن مباريات فريقه للمرة الرابعة على التوالي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مرتين سابقا وخرج من القائمة في مرة أخرى.