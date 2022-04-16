انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس

السبت، 16 أبريل 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

دورة MV Club Kick Off

انطلقت أول أمس الخميس دورة MV Club Kick Off لكرة القدم الخماسية في Mountain View iCity بالتجمع الخامس.

وتشهد الدورة مشاركة 20 فريقا وتقام على مدار أسبوع عقب الإفطار.

وأقيمت 14 مباراة في اليوم الافتتاحي للدورة والتي شهدت روح رياضية كبيرة بين جميع اللاعبين.

أخبار متعلقة
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي

كما تشهد الدورة أنشطة رياضية وعائلية مختلفة.

وشهدت المسابقة حضور عمرو نصوحي مقدم برنامج "صباحو كورة" بالإضافة للمقدم في قناة "أون تايم سبورتس" يحيى حمزة.

Mountain View iCity
نرشح لكم
كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يردن الركض بحرية كرة سلة - سيدات سبورتنج يقتربن من الدوري بالفوز الثاني على الأهلي سلة - الزمالك يعلن تخفيض سعر تذكرة مباريات بطولة إفريقيا BAL يد - تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة كرة يد - تقرير روماني: دينامو بوخارست يرغب في ضم علي زين
أخر الأخبار
مباشر كأس الاتحاد - مواجهة نارية بين سيتي وليفربول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(0) نورويتش.. ساوثامبتون (0)-(0) أرسنال.. جووول أول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا يغيب عن تعادل هاتاي مع سيفاس سبور 30 دقيقة | المحترفون
تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي – صلاح وماني ودياز يقودون ليفربول ضد سيتي 39 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - نيكيتيا ومارتينيلي يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الإنجليزي – رانجنيك يدفع بكل الأوراق الهجومية ضد نورويتش 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟