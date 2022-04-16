انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس
السبت، 16 أبريل 2022 - 14:22
كتب : FilGoal
انطلقت أول أمس الخميس دورة MV Club Kick Off لكرة القدم الخماسية في Mountain View iCity بالتجمع الخامس.
وتشهد الدورة مشاركة 20 فريقا وتقام على مدار أسبوع عقب الإفطار.
وأقيمت 14 مباراة في اليوم الافتتاحي للدورة والتي شهدت روح رياضية كبيرة بين جميع اللاعبين.
كما تشهد الدورة أنشطة رياضية وعائلية مختلفة.
وشهدت المسابقة حضور عمرو نصوحي مقدم برنامج "صباحو كورة" بالإضافة للمقدم في قناة "أون تايم سبورتس" يحيى حمزة.
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