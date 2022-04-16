مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن لوكا مودريتش لاعب خط وسط الفريق سينهي مسيرته في صفوف النادي الملكي مشبها إياه بباولو مالديني أيقونة ميلان.

وينتهي تعاقد اللاعب الكرواتي صاحب الـ36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد".

وأضاف "لا أعرف متى، ولكن هذه فكرة النادي وفكرة لوكا، هو ليس لديه مشكلة في تجديد تعاقده، وإن كان علي مقارنته بلاعب فسيكون باولو مالديني".

وعن إدين هازارد قال: "هو بخير، قام بإزالة الشريحة من قدمه لأنها كانت تزعجه فهي كانت تسبب له المشاكل وهو الآن بخير ويحتاج وقتا للتعافي".

ورفض أنشيلوتي الرد على هجوم أنطونيو كاسانو لاعب منتخب إيطاليا السابق عليه وقال: "كلنا نعرف كاسانو لن أجيب عليه".

وكان اللاعب الإيطالي انتقد أنشيلوتي مؤكدا أنه كان محظوظا للفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي في دور الـ16 وربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ومؤكدا أنه لا يعرف كيف يطور اللاعبين.

وعن هل يفضل الفوز أم اللعب بشكل جيد أجاب المدرب الإيطالي "سأرد بسؤال آخر، ماذا يعني اللعب بشكل جيد؟ اللعب الجيد يعتمد على الحالتين الدفاعية والهجومية ولا يعتمد على حالة واحدة فقط".

وأتم "الدوري مازال فرصة للجميع على الرغم من كوننا متصدرين لكن المهم الاستمرار في حصد النقاط ونعرف قوة إشبيلية منافسنا المقبل".

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية غدا الأحد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ72 نقطة يليه برشلونة بـ60 نقطة وله مباراة أقل.

فيما يأتي إشبيلية ثالثا بـ60 نقطة من 31 مباراة خاضها.