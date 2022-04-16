مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو

السبت، 16 أبريل 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن لوكا مودريتش لاعب خط وسط الفريق سينهي مسيرته في صفوف النادي الملكي مشبها إياه بباولو مالديني أيقونة ميلان.

وينتهي تعاقد اللاعب الكرواتي صاحب الـ36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد".

أخبار متعلقة
تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى

وأضاف "لا أعرف متى، ولكن هذه فكرة النادي وفكرة لوكا، هو ليس لديه مشكلة في تجديد تعاقده، وإن كان علي مقارنته بلاعب فسيكون باولو مالديني".

وعن إدين هازارد قال: "هو بخير، قام بإزالة الشريحة من قدمه لأنها كانت تزعجه فهي كانت تسبب له المشاكل وهو الآن بخير ويحتاج وقتا للتعافي".

ورفض أنشيلوتي الرد على هجوم أنطونيو كاسانو لاعب منتخب إيطاليا السابق عليه وقال: "كلنا نعرف كاسانو لن أجيب عليه".

وكان اللاعب الإيطالي انتقد أنشيلوتي مؤكدا أنه كان محظوظا للفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي في دور الـ16 وربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ومؤكدا أنه لا يعرف كيف يطور اللاعبين.

وعن هل يفضل الفوز أم اللعب بشكل جيد أجاب المدرب الإيطالي "سأرد بسؤال آخر، ماذا يعني اللعب بشكل جيد؟ اللعب الجيد يعتمد على الحالتين الدفاعية والهجومية ولا يعتمد على حالة واحدة فقط".

وأتم "الدوري مازال فرصة للجميع على الرغم من كوننا متصدرين لكن المهم الاستمرار في حصد النقاط ونعرف قوة إشبيلية منافسنا المقبل".

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية غدا الأحد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ72 نقطة يليه برشلونة بـ60 نقطة وله مباراة أقل.

فيما يأتي إشبيلية ثالثا بـ60 نقطة من 31 مباراة خاضها.

أنشيلوتي ريال مدريد مودريتش
نرشح لكم
ماركا: بنزيما وناتشو ينهيان مخاوف أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وتقارير تشير لانتهاء موسمه إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة انتهت في إسبانيا - ليفانتي (2) - (3) برشلونة.. رأسية قاتلة
أخر الأخبار
مدرب نهضة بركان لـ في الجول: المصري؟ مواجهة ليست سهلة.. مدربهم فاز بإفريقيا من قبل 5 دقيقة | الكونفدرالية
انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس 48 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو 57 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟