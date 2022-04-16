هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي

كشف هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندري عن تحدث بعض الأشخاص معه حول اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بضمه.

هشام صلاح النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتحدث هشام صلاح لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "هناك بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بضمي".

وأكمل "هذا الأمر يسعدني بكثير ويحفزني لتقديم مستوى أفضل".

واستدرك "لكن ذلك الحديث ليس بشكل رسمي، وهناك أيضا حديث من بعض الأندية الأخرى".

وبسؤاله عن أي ناد يفضل الانتقال إليه أجاب لاعب زعيم الثغر "الأهلي والزمالك فريقين كبار وشرف لأي لاعب أن ينضم لأي منهما".

وأتم "لكنني لن أتخذ أي خطوة في مسيرتي إلا بعد موافقة الاتحاد، وأنا جددت تعاقدي مع النادي منذ فترة".

وخاض اللاعب صاحب الـ24 عاما مع الاتحاد في الموسم الجاري 16 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

ويمتد تعاقد هشام صلاح مع الاتحاد حتى عام 2026.

وانضم هشام صلاح للاتحاد قادما من الاتصالات في يناير عام 2019 وأعير الموسم قبل الماضي للرجاء المطروحي.