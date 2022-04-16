عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري توقيع عقوبة وصفها بالكبيرة بخصم مبلغ مالي من لاعب الفريق هشام صلاح بعد ما بدر منه في مواجهة الفريق الأخيرة ضد البنك الأهلي.

هشام صلاح النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكان هشام صلاح دخل في مشادة مع قائد الفريق خالد الغندور خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة 14 من الدوري.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:

مجلس الإدارة يعتمد العقوبة المالية الكبيرة الموقعة على اللاعب هشام صلاح

أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى قرار لجنة الكرة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة و عضوية الأستاذ محمد سلامة و الأستاذ محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة الصادر بحق اللاعب هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بخصم مبلغ مالى كبير من اللاعب لما بدر منه خلال مباراة أمس أمام فريق البنك الأهلى ، وجاء قرار لجنة الكرة عقب توصية الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس بشأن اللاعب و تأكيداً لقيم ومبادئ نادينا العريق .

وخاض اللاعب صاحب الـ24 عاما مع الاتحاد في الموسم الجاري 16 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.