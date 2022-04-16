خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على لاعبيه الشباب

بدأ قطاع الكرة في الزمالك في اتخاذ خطوات جدية للحفاظ على لاعبيه الشباب المميزين في مختلف فرق الناشئين والشباب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قام بتوقيع عقود وتوثيقها لبعض لاعبي فرق القطاع المختلفة من مواليد 2003 و2005 و2007.

يأتي ذلك وفقا للتقارير الفنية التي أكدت على أهمية هؤلاء اللاعبين ومستواهم المميز مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر توقيع عقود أخرى مع بعض اللاعبين الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار خطة من قطاع الكرة تحت إشراف أمير مرتضى منصور بالحفاظ على لاعبي الزمالك الشباب تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول في السنوات المقبلة.

إذ أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزفالدو فيريرا يعمل كذلك في الوقت ذاته على متابعة أبرز اللاعبين في مختلف فرق الشباب من أجل تصعيدهم للفريق الأول.