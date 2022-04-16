مصدر من الزمالك لـ في الجول: حمدو الهوني ليس ضمن حساباتنا

لا يفكر الزمالك حاليا في التعاقد مع حمدو الهوني الظهير الأيمن للترجي التونسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر من الزمالك تحفظ على ذكر اسمه لـFilGoal.com: "حمدو الهوني ليس ضمن حساباتنا حاليا وهو مرتبط بتعاقد مستمر مع الترجي".

وواصل "الهوني لاعب مميز لكننا نفكر في بعض اللاعبين الآخرين".

وأتم المصدر "عُرض علينا الهوني ولكننا لا نفكر فيه حاليا".

ويمتد تعاقد الهوني مع الترجي حتى صيف عام 2023.

وانضم اللاعب الليبي صاحب الـ28 عاما إلى الترجي قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في عام 2019.

وخاض الهوني مع الفريق الملقب بباب سويقة 92 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 15 آخرين.

ويستعد الزمالك حاليا للقاء الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 15 من الدوري والتي ستقام في استاد الإسكندرية.