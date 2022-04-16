استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد عمر.. غياب صلاح وظهور أساطير الاتحاد

السبت، 16 أبريل 2022 - 11:48

كتب : هاني العوضي

محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع

وجاءت اختيارات محمد عمر المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري كالتالي:

1- حسن شحاتة

2- محمود حمودة "لاعب الاتحاد السكندري"

3- مختار التتش

4- محمود الخطيب

5- شحتة الإسكندراني

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد عمر
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا
أخر الأخبار
انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس 24 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على لاعبيه الشباب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟