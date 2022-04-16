استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد عمر.. حودة والتتش وشحتة
السبت، 16 أبريل 2022 - 11:48
كتب : هاني العوضي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وجاءت اختيارات محمد عمر نجم مصر والاتحاد السابق:
1- حسن شحاتة
2- محمود حمودة "لاعب الاتحاد السكندري"
3- مختار التتش
4- محمود الخطيب
5- شحتة الإسكندراني
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