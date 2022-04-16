استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد عمر.. حودة والتتش وشحتة

السبت، 16 أبريل 2022 - 11:48

كتب : هاني العوضي

محمد عمر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع

وجاءت اختيارات محمد عمر نجم مصر والاتحاد السابق:

1- حسن شحاتة

2- محمود حمودة "لاعب الاتحاد السكندري"

3- مختار التتش

4- محمود الخطيب

5- شحتة الإسكندراني

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد عمر
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا
أخر الأخبار
مباشر كأس الاتحاد - مواجهة نارية بين سيتي وليفربول 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برايتون يوقف صحوة توتنام ويمهد طريق أرسنال للمركز الرابع 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(0) نورويتش.. ساوثامبتون (0)-(0) أرسنال.. جووول أول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كهربا يغيب عن تعادل هاتاي مع سيفاس سبور 37 دقيقة | المحترفون
تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي – صلاح وماني ودياز يقودون ليفربول ضد سيتي 46 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - نيكيتيا ومارتينيلي يقودان الهجوم أمام ساوثامبتون 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الإنجليزي – رانجنيك يدفع بكل الأوراق الهجومية ضد نورويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟