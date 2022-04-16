مباراة غيرت مسيرتي - أحمد دويدار.. عندما قاد اتحاد الشرطة لفوزه الوحيد على الأهلي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث أحمد دويدار مدافع الزمالك واتحاد الشرطة ومنتخب مصر عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال دويدار ل FILGoal.com: "مباراة اتحاد الشرطة والأهلي في الدوري كانت الأولى لي، والأهلي وقتها كان عائدا من اليابان عقب المشاركة في كأس العالم للأندية 2008".

وأضاف "كان الموسم الأول لي مع الشرطة وسجلت هدف الفوز وقدمت مباراة رائعة".

دويدار سجل هدفا من ركلة جزاء قاد اتحاد الشرطة لتحقيق أول فوز والوحيد على الأهلي في تاريخه.

وتابع "بالتأكيد نقله بالنسبة لي من لاعب ناشئ إلى آخر عرفه الجميع".

وأتم "بعد ذلك انهالت العروض عليّ، وبعدها ضمني حسن شحاتة لمنتخب مصر".

بدأ دويدار مشواره مع اتحاد الشرطة بين 2005 وحتى 2013 وانتقل إلى الزمالك في 2014 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض.

وحصد دويدار مع الزمالك على لقب الدوري ولقبي كأس مصر.

وأعير دويدار إلى سموحة موسم 2016-17، ثم انتقل إلى الإسماعيلي والإنتاج الحربي واختتم مسيرته مع نادي مصر.

وارتدى دويدار قميص منتخب مصر في 9 مباريات دولية دون أن يسجل.