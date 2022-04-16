مباراة غيرت مسيرتي - أحمد دويدار.. عندما قاد اتحاد الشرطة لفوزه الوحيد على الأهلي

السبت، 16 أبريل 2022 - 11:40

كتب : إبراهيم رمضان إسلام أحمد

دويدار‎

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث أحمد دويدار مدافع الزمالك واتحاد الشرطة ومنتخب مصر عن مباراة غيرت مسيرته.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي - سمير كمونة.. قيادة الأهلي للتتويج بلقب أمام الرجاء مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90 مباراة غيرت مسيرتي - حمادة طلبة.. أكثر من مجرد إنقاذ

وقال دويدار ل FILGoal.com: "مباراة اتحاد الشرطة والأهلي في الدوري كانت الأولى لي، والأهلي وقتها كان عائدا من اليابان عقب المشاركة في كأس العالم للأندية 2008".

وأضاف "كان الموسم الأول لي مع الشرطة وسجلت هدف الفوز وقدمت مباراة رائعة".

دويدار سجل هدفا من ركلة جزاء قاد اتحاد الشرطة لتحقيق أول فوز والوحيد على الأهلي في تاريخه.

وتابع "بالتأكيد نقله بالنسبة لي من لاعب ناشئ إلى آخر عرفه الجميع".

وأتم "بعد ذلك انهالت العروض عليّ، وبعدها ضمني حسن شحاتة لمنتخب مصر".

بدأ دويدار مشواره مع اتحاد الشرطة بين 2005 وحتى 2013 وانتقل إلى الزمالك في 2014 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض.

وحصد دويدار مع الزمالك على لقب الدوري ولقبي كأس مصر.

وأعير دويدار إلى سموحة موسم 2016-17، ثم انتقل إلى الإسماعيلي والإنتاج الحربي واختتم مسيرته مع نادي مصر.

وارتدى دويدار قميص منتخب مصر في 9 مباريات دولية دون أن يسجل.

مباراة غيرت مسيرتي أحمد دويدار
نرشح لكم
هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على لاعبيه الشباب مصدر من الزمالك لـ في الجول: حمدو الهوني ليس ضمن حساباتنا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد عمر.. غياب صلاح وظهور أساطير الاتحاد خبر في الجول – الونش يستقر على عدم إجراء عملية جراحية.. والكشف عن البديل مران الأهلي - محاضرة أخيرة من موسيماني قبل مواجهة الرجاء
أخر الأخبار
انطلاق دورة MV Club Kick Off في Mountain View iCity بالتجمع الخامس 24 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عودة الاهتمام بعد 3 سنوات.. اجتماع بين وكيل ديبالا ومانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام صلاح: بعض الأشخاص تحدثوا معي عن اهتمام الأهلي والزمالك بي ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – عودة إكرامي.. وغياب أحمد أيمن منصور ضد مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه ساعة | الدوري الإنجليزي
عقوبة كبيرة من الاتحاد السكندري على لاعبه هشام صلاح 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – خطوة من الزمالك للحفاظ على لاعبيه الشباب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟