خبر في الجول – الونش يستقر على عدم إجراء عملية جراحية.. والكشف عن البديل

لن يخضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لعملية جراحية في غضروف الركبة بعد الاتفاق مع الجهازين الطبي والفني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش بعد مشاورات مع طبيب الفريق محمد أسامة وجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق تم الاتفاق على خضوعه لبرنامج تأهيلي.

كما أنه تم الاتفاق على ألا يشارك الونش في بعض المباريات أو عدم اشتراكه بشكل كامل في مباريات أخرى تفاديا لتفاقم إصابته.

يأتي ذلك في ظل أن الرأي الحالي هو أن التدخل الجراحي ليس ضرورة ملحة ويمكن تفاديه بالبرنامج التأهيلي.

ويمكن أن يتواجد الونش في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري الثلاثاء المقبل ولكن ذلك وفقا لرأي الجهاز الطبي.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك كشف في وقت سابق عن احتمالية إجراء الونش لعملية جراحية.

وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الونش يعاني مشكلة في الركبة منذ الموسم الماضي. ليست مشكلة كبيرة لكنها كانت تتعبه وتحامل على نفسه كثيرا من أجل ارتباطات الفريق والمنتخب".

وأضاف "ننسق مع محمد أسامة طبيب الفريق واللاعب لمعرفة الحل الأمثل سواء بإجراء عملية أو لا".

وأتم أمير مرتضى "الأولوية لعدم إجراءها وهذا ما نعمل عليه حاليا من خلال برنامج علاجي، وإن اضطررنا لإجراء عملية فهي ليست عملية كبيرة".

وشارك صاحب الـ26 عاما في 15 مباراة حتى الآن مع الزمالك هذا الموسم بمختلف البطولات، بجانب 11 مباراة مع منتخب مصر في كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم.