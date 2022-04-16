خبر في الجول - الزمالك يصرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبين

السبت، 16 أبريل 2022 - 01:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - فاركو - الدوري المصري

علم FilGoal.com أن الزمالك صرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبيه.

أيضا تسلم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راتبه الشهري.

ويأتي ذلك في إطار رغبة النادي في تحفيز اللاعبين للمنافسة على البطولات.

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أيضا تسهم تلك الخطوة في تأكيد التزام الزمالك بمستحقات الجميع.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

وبينما غادر الفريق الأبيض دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، فإنه لا يزال منافسا في نسختي كأس مصر للموسمين السابق والحالي.

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