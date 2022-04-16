خبر في الجول - الزمالك يصرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبين
السبت، 16 أبريل 2022 - 01:46
كتب : أحمد شوقي صلاح
علم FilGoal.com أن الزمالك صرف 16 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للاعبيه.
أيضا تسلم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راتبه الشهري.
ويأتي ذلك في إطار رغبة النادي في تحفيز اللاعبين للمنافسة على البطولات.
أيضا تسهم تلك الخطوة في تأكيد التزام الزمالك بمستحقات الجميع.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.
وبينما غادر الفريق الأبيض دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، فإنه لا يزال منافسا في نسختي كأس مصر للموسمين السابق والحالي.
نرشح لكم
خبر في الجول – الونش يستقر على عدم إجراء عملية جراحية.. والكشف عن البديل قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة انتهت الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (3) فيوتشر.. المحلة (2) - (1) الجونة مباراة غيرت مسيرتي - سمير كمونة.. قيادة الأهلي للتتويج بلقب أمام الرجاء مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 إبريل 2022.. دوري مصري وسلة الزمالك وأبطال إفريقيا مصدر من المصري يكشف لـ في الجول نهاية أزمة الشعباني.. وموقف مستحقات اللاعبين مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تاكيس وباتشيكو مرشحان لخلافة إيهاب جلال