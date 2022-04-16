كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا
السبت، 16 أبريل 2022 - 01:19
كتب : FilGoal
انتصر الزمالك في ثالث مبارياته في بطولة إفريقيا "BAL" على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 85-72.
بهذا الفوز تربع الأبيض على صدارة مجموعته بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق المواجهة المباشرة عن كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، الذي حقق 3 انتصارات في 4 مباريات وخسر أمام الزمالك.
انتهى الربع الأول بتقدم بترو دي لواندا 23-20.
وفي الربع الثاني قلب الزمالك النتيجة لصالحه 45-42.
وبنهاية الربع الثالث عمق الأبيض تفوقه بنتيجة 62-56.
وأخيرا في الربع الرابع أحكم الزمالك قبضته على المباراة، منهيا إياها بنتيجة 85-72.
وكان الزمالك قد فاز على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان 80-63، ثم على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي 101-76 في المباراة الثانية.
وبهذا الفوز يضمن الزمالك مقعده في ربع نهائي البطولة، حيث يتأهل أول 4 فرق إلى دور الثمانية.
وإليكم ما تبقى من مباريات الزمالك في دور المجموعات:
السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 11 مساء
الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 11 مساء