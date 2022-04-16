كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا

السبت، 16 أبريل 2022 - 01:19

كتب : FilGoal

الزمالك × بترو دي لواندا - كرة سلة

انتصر الزمالك في ثالث مبارياته في بطولة إفريقيا "BAL" على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 85-72.

بهذا الفوز تربع الأبيض على صدارة مجموعته بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق المواجهة المباشرة عن كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، الذي حقق 3 انتصارات في 4 مباريات وخسر أمام الزمالك.

انتهى الربع الأول بتقدم بترو دي لواندا 23-20.

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وفي الربع الثاني قلب الزمالك النتيجة لصالحه 45-42.

وبنهاية الربع الثالث عمق الأبيض تفوقه بنتيجة 62-56.

وأخيرا في الربع الرابع أحكم الزمالك قبضته على المباراة، منهيا إياها بنتيجة 85-72.

وكان الزمالك قد فاز على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان 80-63، ثم على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي 101-76 في المباراة الثانية.

وبهذا الفوز يضمن الزمالك مقعده في ربع نهائي البطولة، حيث يتأهل أول 4 فرق إلى دور الثمانية.

وإليكم ما تبقى من مباريات الزمالك في دور المجموعات:

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 11 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 11 مساء

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