بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى

السبت، 16 أبريل 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي من إنتر بعد الفوز على جنوى ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من المسابقة.

وفاز ميلان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ضيفه جنوى على ملعب سان سيرو.

وسجل ثنائية ميلان رافاييل لياو، وجونيور ميسياس في الدقيقتين 11 و87 على الترتيب.

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وصف الأهداف

وافتتح رافائيل لياو التسجيل لميلان عند الدقيقة 11 بعد تسديدة قوية على يمين حارس المرمى بعد تمريرة من بيير كالولو.

وضاعف جونيور ميسياس النتيجة بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت لجونيور لينهيها بتسديدة في الجزء العلوي من المرمى.

وتتبقى 6 مباريات لكل فريق ويشتعل الصراع على اللقب بين إنتر حامله وميلان ونابولي الثالث برصيد 66 نقطة.

ويوم الأحد 24 إبريل سيلعب قطبا ميلانو ضد ناديي العاصمة روما.

إنتر يستضيف روما بينما يحل ميلان ضيفا على لاتسيو.

وسيلعب إنتر مباراته المؤجلة ضد مضيفه بولونيا في 27 إبريل الجاري.

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