بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى
السبت، 16 أبريل 2022 - 00:25
كتب : FilGoal
استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي من إنتر بعد الفوز على جنوى ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من المسابقة.
وفاز ميلان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ضيفه جنوى على ملعب سان سيرو.
وسجل ثنائية ميلان رافاييل لياو، وجونيور ميسياس في الدقيقتين 11 و87 على الترتيب.
A homage to our 12th man: the fans ❤️🖤#MilanGenoa #SempreMilan pic.twitter.com/xiPxE0uUMm— AC Milan (@acmilan) April 15, 2022
وصف الأهداف
وافتتح رافائيل لياو التسجيل لميلان عند الدقيقة 11 بعد تسديدة قوية على يمين حارس المرمى بعد تمريرة من بيير كالولو.
وضاعف جونيور ميسياس النتيجة بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت لجونيور لينهيها بتسديدة في الجزء العلوي من المرمى.
وتتبقى 6 مباريات لكل فريق ويشتعل الصراع على اللقب بين إنتر حامله وميلان ونابولي الثالث برصيد 66 نقطة.
ويوم الأحد 24 إبريل سيلعب قطبا ميلانو ضد ناديي العاصمة روما.
إنتر يستضيف روما بينما يحل ميلان ضيفا على لاتسيو.
وسيلعب إنتر مباراته المؤجلة ضد مضيفه بولونيا في 27 إبريل الجاري.