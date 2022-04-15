انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

الزمالك × بترو دي لواندا - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبترو دي لواندا الانجولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

ويلعب الزمالك ثالث مبارياته في البطولة.

وفاز الأبيض على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان 80-63.

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كم فاز الزمالك على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي 101-76 في المباراة الثانية.

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نهاية المباراة: الزمالك 85-72 بترو دي لواندا

وثلاثية تالية سريعا.. 85-69

رصاصة الرحمة بثلاثية بيضاء.. 82-69

بترو يقلص الفارق 79-69

قبل النهاية بدقيقتين: الزمالك 79-67 بترو دي لواندا

الزمالك يبتعد 75-67

آخر 5 دقائق.. النتيجة: الزمالك 69-64 بترو دي لواندا

للمرة الثانية الرميات الحرة تقرب بترو.. 67-64 لصالح الزمالك

بترو يقلص الفارق بالرميات الحرة 67-63

الفارق لا يزال 6 نقاط.. 67-61 لصالح الزمالك

ثلاثية من الزمالك تعيد الفارق 65-59

بداية الربع الرابع والأخير

نهاية الربع الثالث: الزمالك 62-56 بترو دي لواندا

الزمالك يعمق تفوقه 62-56.. 20 ثانية على نهاية الربع الثالث

الزمالك يوسع الفارق 59-56

بترو يقلص الفارق والتقدم في خطر 57-56

الزمالك يسترد التقدم ويوسع الفارق بـ12 نقطة متتالية.. 57-52

الزمالك يقلص الفارق 52-47

بترو يبتعد بثلاثية 52-45

بترو يوسع الفارق 49-45

بترو يعود ويتقدم 47-45

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: الزمالك 45-42 بترو دي لواندا

الزمالك يتقدم 41-40

التعادل يخيم على المباراة 40-40

بترو يقلص الفارق 40-38

الزمالك يتقدم من جديد 40 -37

بترو يحافظ على مسافة النقطتين 35-33

الزمالك يقلص الفارق 33-31

بعد 5 دقائق.. النتيجة: بترو 33-29 الزمالك

بترو يسترد التقدم 29-28

الزمالك يقلب الطاولة ويتقدم 28-25

بترو يسترد فارق 3 نقاط 25-22

الزمالك يقلص الفارق سريعا 23-22

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الزمالك 20-23 بترو دي لواندا

الزمالك يواصل تقليص الفارق 22-19

الزمالك يقلص الفارق 18-12

بترو يواصل التقدم 17-10

بعد 5 دقائق.. النتيجة: بترو 14-8 الزمالك

بترو يوسع الفارق 9-5

الزمالك يقلص الفارق 6-5

بترو يتقدم 6-3

بداية المباراة

الزمالك كرة السلة بطولة إفريقيا لكرة السلة بترو دي لواندا
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