انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث

كرة سلة - الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا

تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يردن الركض بحرية