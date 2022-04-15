الدرجة الثانية - بيان: بسبب نقاط حرس الحدود والرجاء.. الأوليمبي يهدد بالتصعيد إلى فيفا

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:50

كتب : هاني العوضي

الدرجة الثانية - بحري

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة النادي الاوليمبي في أعقاب الأنباء التي ترددت حول إضافة ثلاث نقاط لرصيد فريق حرس الحدود في جدول مسابقة دورى الدرجة الثانية.

جاء ذلك عقب تقدم مسؤولي حرس الحدود بشكوي رسمية إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى الرجاء بسبب إشراك لاعب غير مسجل في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وتم تقديم هذه الشكوي بعد مرور أكثر من شهرين من المباراة، أي بعد مرور الموعد القانوني لتقديم الشكوي ، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر علي الأوليمبي كمنافس، وفقا لما ذكره البيان الصادر عن المركز الإعلامي للنادي الأوليمبي.

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ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في دوري الدرجة الثانية برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبي.

ويستضيف الأوليمبي نظيره حرس الحدود يوم الخميس ٩ مايو ضمن الجولة ٢٦ للمسابقة.

ومن جانبه قال ناصر الشاذلي رئيس النادى الأوليمبي: "مجلس الإدارة متمسك بحق النادى في الحفاظ على حقه في المنافسة دون مجاملات أو إضافة نقاط للمنافس

المباشر لفريق الأوليمبي، خاصة مع اقتراب منافسات الموسم الجاري من الختام".

وأوضح "الأوليمبي يمتلك شعبية كبيرة وتاريخ عريق ولن نتهاون في حقوقنا في المنافسة الشريفة علي التأهل الي الدورى الممتاز خاصة بعد تصدرنا جدول الترتيب معظم جولات هذا الموسم عن جدارة".

وقال مصدر داخل النادي إن مجلس الادارة يعتزم تصعيد الامر في حال إصدار قرار رسمي بحصول حرس الحدود علي النقاط الثلاث، بتقديم شكوي الي اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " خاصة وأن المشرف العام علي فريق حرس الحدود السابق هو نفسه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي حلمي مشهور.

وترجع أحداث الواقعة إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، وهي مباراة الجولة الأولى بين الرجاء وحرس الحدود التي انتهت بفوز الرجاء بهدف دون رد، والتي كانت مؤجلة بسبب قرار منع القيد الذي عانى منه فريق الرجاء.

وخلال المباراة شارك لاعب تحت السن باسم لاعب آخر في الفريق.

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