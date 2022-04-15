استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي
الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:08
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وجاءت اختيارات هشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق كالتالي:
1 - محمد صلاح
2 - عصام الحضري
3 - إبراهيم يوسف
4 - علاء ميهوب
5 - محمود الخطيب
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد سعيد "أوكا".. أبو تريكة والمعلم