استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام حنفي.. مفاجأة بين الخماسي

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 22:08

كتب : نادر عيد

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - هشام حنفي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وجاءت اختيارات هشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق كالتالي:

1 - محمد صلاح

2 - عصام الحضري

3 - إبراهيم يوسف

4 - علاء ميهوب

5 - محمود الخطيب

هشام حنفي الأفضل في تاريخ مصر
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