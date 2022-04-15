انتهت الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (3) فيوتشر.. المحلة (2) - (1) الجونة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

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سيراميكا كليوباترا X فيوتشر

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نهاية المباراة بانتصار فيوتشر بثلاثية دون رد.

ق81: جوووووووووول أيمن الصفاقسي يسجل الهدف الثالث لفيوتشر.

ق69: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسب التسلل.

ق68: جوووووووووول ثااااالث لفيوتشر عن طريق أحمد عاطف بعد انفراد تام وسدد الكرة بخارج القدم سكنت الشباك

ق52: طرد لمحمد توني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الاول بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد.

ق33: جوووووووول ثااااااان رااائع لفيوتشر من أحمد عاطف بعد استغلاله ارتباك مدافعي سيراميكا وخطف الكرة منهما وأسكنها الشباك بتسديدة زاحفة.

ق11: يا رباااااااه، جوووووووووووووول أوووووول لفيوتشر بتسديدة من محمد رضا، بعد ثواني من إلغاء هدف سيراميكا.

ق10: إلغاء هدف سيراميكا بداعي التسل على شادي حسين منذ بداية اللعبة.

ق9: جوووووول أول لسيراميكا عن طريق كوبينا بعد خطأ من مدافع فيوتشر الذي أعاد الكرة للخلف ليستغل لاعب سيراميكا الأمر ويسجل في الشباك.

انطلاق المباراة.

غزل المحلة X الجونة

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نهاية المباراة بانتصار قاتل للمحلة بهدفين لهدف على حساب الجونة.

ق90+3: جووووووووووووووووول قاااااتل للمحلة عن طريق عبده يحيى.

ق88: جووووووووووول التعااااادل من ركلة جزاء للجونة من خالد قمر.

ق82: جووووووووووول معاذ الحناوي يسجل الهدف الأول للمحلة من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق25: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.

انطلاق المباراة.

سيراميكا كليوباترا فيوتشر غزل المحلة الجونة الدوري المصري
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