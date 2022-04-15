انتهت الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا (0) - (3) فيوتشر.. المحلة (2) - (1) الجونة
الجمعة، 15 أبريل 2022 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 14 من الدوري المصري التي تقام اليوم الجمعة.
سيراميكا كليوباترا X فيوتشر
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار فيوتشر بثلاثية دون رد.
ق81: جوووووووووول أيمن الصفاقسي يسجل الهدف الثالث لفيوتشر.
ق69: إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسب التسلل.
ق68: جوووووووووول ثااااالث لفيوتشر عن طريق أحمد عاطف بعد انفراد تام وسدد الكرة بخارج القدم سكنت الشباك
ق52: طرد لمحمد توني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الاول بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد.
ق33: جوووووووول ثااااااان رااائع لفيوتشر من أحمد عاطف بعد استغلاله ارتباك مدافعي سيراميكا وخطف الكرة منهما وأسكنها الشباك بتسديدة زاحفة.
ق11: يا رباااااااه، جوووووووووووووول أوووووول لفيوتشر بتسديدة من محمد رضا، بعد ثواني من إلغاء هدف سيراميكا.
ق10: إلغاء هدف سيراميكا بداعي التسل على شادي حسين منذ بداية اللعبة.
ق9: جوووووول أول لسيراميكا عن طريق كوبينا بعد خطأ من مدافع فيوتشر الذي أعاد الكرة للخلف ليستغل لاعب سيراميكا الأمر ويسجل في الشباك.
انطلاق المباراة.
غزل المحلة X الجونة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بانتصار قاتل للمحلة بهدفين لهدف على حساب الجونة.
ق90+3: جووووووووووووووووول قاااااتل للمحلة عن طريق عبده يحيى.
ق88: جووووووووووول التعااااادل من ركلة جزاء للجونة من خالد قمر.
ق82: جووووووووووول معاذ الحناوي يسجل الهدف الأول للمحلة من ركلة جزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق25: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن عن المباراة.
انطلاق المباراة.