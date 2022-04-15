نجم شباب طامية لـ في الجول: استبدلوني دون إخباري.. والنادي يرد: هو من طلب الرحيل

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 20:31

كتب : رضا السنباطي

جحا

فوجئ محمد ناجح "جحا" باستبداله من قائمة ناديه شباب طامية في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، رغم تألقه في النصف الأول من الموسم الجاري.

ابتعد عن التدريبات بسبب فيروس كورونا، وعندما هم بالعودة تفاجأ أن النادي أبعده من القائمة.

وفي المقابل، برر عبد المنعم حسن المدير الإداري بأن جحا هو من طلب الرحيل عن الفريق.

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يروي جحا لـFilGoal.com "تألقت مع الفريق وسجلت 3 أهداف وكنت أساسيا باستمرار، حتى نهاية شهر يناير. أصبت بفيروس كورونا في منتصف يناير وانعزلت في المنزل أسبوعين، كان مفترضا عودتي بعد مباراة الإعلاميين مباشرة وفقا لحديثي مع المدرب نادر السيد".

وواصل "بعدها ذهبت للمران فأبلغني المدير الإداري أن النادي استبدلني بلاعب آخر قبل غلق باب القيد بنصف ساعة. أصبحت في موقف سيئ جدا، بعدما تلقيت عدة عروض. كلما هاتفت مسؤولا من النادي أخبرني أن ما حدث سوء تفاهم".

واستمر "لماذا لم يبلغني النادي قبل إغلاق باب القيد بوقت كاف حتى أنتقل لناد آخر؟ اجتهدت فعاقبوني باستبدالي".

FilGoal.com توجه لسؤال عبد المنعم حسن المدير الإداري للنادي، الذي رد قائلا:"اللاعب كان يرغب في الرحيل في يناير، وطلب ذلك أكثر من مرة من رئيس النادي".

وأضاف "في آخر أيام القيد ذهبنا لقيد 9 لاعبين، وكان مفترضا استبعاد 8 بسبب التقرير الفني، تبقى مكان واحد كان علينا استبعاد لاعب إضافي. محسن جميل رئيس النادي أبلغنا باستبدال جحا، لاعب متميز لديه كل ما يلزم ليواصل مسيرته الجيدة".

وبسؤال جحا، هل طلبت حقا الرحيل؟ رد قائلا:"لم يحدث. تلقيت عرضا وكان عليهم التفاوض لبيعي، لكني لم أطلب الرحيل ولدي مستحقات قيمتها 46 ألف جنيه. رغم ذلك لم أشكو النادي حتى الآن. رئيس النادي وعدني بالحصول على المستحقات ولم أحصل على شيء".

يحتل شباب طامية المركز السابع في ترتيب مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

ضمن البقاء في البطولة ويبتعد بـ26 نقطة عن المتصدر أسوان الذي بات قاب قوسين أو أدنى من العودة للدوري الممتاز.

وتتبقى 5 جولات في البطولة ويلعب شباب طامية ضد ملوي في 10 مايو المقبل في الجولة 26.

شباب طامية محمد ناجح جحا دوري الدرجة الثانية
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