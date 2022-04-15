سكاي: مجموعة سيتي مهتمة بشراء باليرمو

قالت شبكة سكاي سبورت في نسختها الإيطالية إن مجموعة سيتي لكرة القدم مهتمة بشراء نادي باليرمو الإيطالي.

ومجموعة سيتي تملك 10 أندية على مستوى العالم أبرزها مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينشط باليرمو في دوري الدرجة الثالثة حاليا وتأهل لملحق الصعود إلى دوري الدرجة الثانية.

وشارك باليرمو في دوري الدرجة الأولى 29 مرة وتأهل 5 مرات للدوري الأوروبي.

وأفضل مركز حققه في الدرجة الأولى كان الخامس 3 مرات.

وتملك مجموعة أبو ظبي المتحدة 78% من أسهم مجموعة سيتي التي أسسها في 2013 منصور آل نهيان وخلدون آل مبارك.