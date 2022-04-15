رئيس برشلونة يكشف قراره بعد أزمة تذاكر لقاء فرانكفورت

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

برشلونة × أينتراخت فرانكفورت

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة قراره بعد أزمة لقاء ضيفه إينتراخت فرانكفورت يوم الخميس والذي شهد بيع جمهور محلي تذاكره لألمان.

وامتلأ ملعب كامب نو بجمهور فرانكفورت بدلا من جمهور برشلونة بعدما باع مشجعون تذاكرهم في السوق السوداء.

ووصف لابورتا ما حدث بالقول:"إنه عار ولا يمكن تكراره. أشعر بالخجل لما حدث فهو أمر مهين".

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وأردف "لدينا بعض المعلومات عن الموضوع وسنحاول علاجه وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وفي حوار مساء الجمعة لقناة برشلونة أعلن لابورتا أن تذاكر المباريات الدولية لن يتمكن مشتروها من بيعها مرة أخرى.

وصرح "النادي ليس مذنبا في ما حدث، لكننا ندرك مسؤولية ما حدث. من يعرفني يعرف أنني أتحمل المسؤولية دائما وأبحث عن حلول".

وواصل "في المباريات الدولية، التذاكر لن تكون قابلة للبيع مرة أخرى".

وبذلك سيكون دخول المشجعين وفقا لأسمائهم التي اشتروا بها تذاكر مباريات النادي الكاتالوني.

بعدما تعادل رجال المدرب شابي هيرنانديز في ألمانيا بهدف لمثله، سقطوا في كامب نو بنتيجة 3-2 ليودعوا الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي.

برشلونة اينتراخت فرانكفورت لابورتا
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