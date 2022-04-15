عندما هزم الأهلي مدرب الرجاء في نصف نهائي الأبطال

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف

مساء السبت يلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في قمة عربية مرتقبة على ملعب السلام في القاهرة لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة يسعى فيها المارد الأحمر لقطع خطوة نحو الدور نصف النهائي أملا في الحفاظ على اللقب لموسم ثالث على التوالي.

وفي المقابل، يريد المغاربة المضي قدما نحو كأس لم يتوجوا بها منذ 23 عاما.

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ويريد مدربهم الوطني رشيد الطاوسي الثأر من القافلة الحمراء، التي حرمته خوض نهائي البطولة قبل 4 سنوات.

في موسم 2017-2018 وفي الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ضرب الأهلي موعدا مع وفاق سطيف الجزائري.

الطاوسي حل ضيفا في القاهرة لمقارعة فريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وظفر الأهلي بفوز ثمين في ملعب السلام بثنائية وليد سليمان وإسلام محارب.

وبعد 3 أسابيع طار إلى الجزائر لخوض مباراة الإياب في ملعب 8 مايو 1945.

ظل رفاق القائد حسام عاشور صامدين ساعة كاملة قبل أن يوجه وليد سليمان رصاصة الرحمة إلى مضيفه بهدف في الدقيقة 61.

انتهى اللقاء بفوز سطيف 2-1، لكنه خسر المواجهة إجمالا ليودع البطولة وليعبر الأهلي إلى النهائي.

والآن سيتجدد الموعد بين الأهلي والمدرب رشيد الطاوسي على الملعب ذاته الذي استضاف المواجهة السابقة.

هذه المرة الطاوسي سيلعب لأول مرة ضد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي رشيد الطاوسي دوري أبطال إفريقيا
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