استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 16:20

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد دويدار

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة

وشارك أحمد دويدار مدافع مصر والزمالك والإسماعيلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمد أبو تريكة

3 - عصام الحضري

4- شيكابالا

5 - أحمد حسام "ميدو"

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر أحمد دويدار
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد سعيد "أوكا".. أبو تريكة والمعلم استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طاهر الشيخ.. عبد الشافي في القائمة
أخر الأخبار
مؤتمر أيمن أشرف: تأجيل لقاء الدوري ساعدنا للاستعداد لـ الرجاء 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: الفرص متساوية بين اللاعبين.. آخر مران سيحسم التشكيل 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الرجاء قبل مواجهة الأهلي: أثبتنا قدرتنا في مباراة كأس العرش 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر جوارديولا: موقف دي بروين ووكر يتحدد غدا أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
عندما هزم الأهلي مدرب الرجاء في نصف نهائي الأبطال ساعة | تقرير في الجول
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو 2 ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثانية.. هدف غاني و"قمامة الإنسان" وبكاء 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد