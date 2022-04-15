استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد دويدار.. شيكابالا وميدو

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أحمد دويدار مدافع مصر والزمالك والإسماعيلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمد أبو تريكة

3 - عصام الحضري

4- شيكابالا

5 - أحمد حسام "ميدو"

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.











































































































































































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