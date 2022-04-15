استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد عبد الغني.. الحضري الرابع
الجمعة، 15 أبريل 2022 - 17:20
كتب : محمود صلاح
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك أحمد عبد الغني مهاجم مصر وحرس الحدود السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1 - محمد صلاح
2 – حسن شحاتة
3 - محمود الخطيب
4- عصام الحضري
5 - حسام حسن
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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