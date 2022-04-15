ماركا: بنزيما وناتشو ينهيان مخاوف أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 15:20

كتب : محمود حمدي

كريم بنزيمة

تنفس الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الصعداء، قبل المواجهة المرتقبة أمام إشبيلية.

ويستضيف إشبيلية منافسه ريال مدريد يوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وبات المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحسب صحيفة "ماركا" جاهزا لقيادة هجوم ريال مدريد خلال مواجهة إشبيلية.

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وأوضحت الصحيفة أن الشكوك التي أحاطت بغياب كريم بنزيمة عن مواجهة إشبيلية، نتيجة شعوره بآلام عقب مباراة تشيلسي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت تماما.

ويقدم بنزيمة مستويات رائعة خلال الموسم الحالي، حيث شارك خلال 38 مباراة وسجل 38 هدف وصنع 13 آخرين.

كما أوضحت التقارير ذاتها أن ناتشو مدافع ريال مدريد، تأكد جاهزيته هو الآخر للمشاركة أمام إشبيلية، حيث شارك الثنائي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يدفع أنشيلوتي بـ ناتشو في مركز الظهير الأيسر أمام إشبيلية في ظل غياب الثنائي، مارسليو وفريلاند ميندي بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد مرور 31 جولة من الموسم الحالي

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