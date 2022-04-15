استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد يوسف.. الصقر وحازم ضمن القائمة
الجمعة، 15 أبريل 2022 - 14:55
كتب : حامد وجدي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك محمد يوسف لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1 - محمد صلاح
2 – محمود الخطيب
3 - محمد أبو تريكة
4- أحمد حسن
5 - حازم إمام
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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