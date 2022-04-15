رويترز: شركة بحرينية تبدأ "مفاوضات خاصة" لشراء ميلان

بدأت شركة "إنيسفتكورب" البحرينية إجراء مفاوضات خاصة لشراء نادي ميلان الإيطالي.

وبحسب وكالة "رويترز" فأن الشركة البحرينية تسعى لشراء النادي من صندوق إيليوت الذي يستحوذ على أسهم الفريق الإيطالي.

وتعد "إنفستكورب" شركة أصول مع مجالات أعمال تشمل: الأسهم الخاصة والعقارات واستثمارات العائد المطلق والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي. وتدير أكثر من 42 مليار دولار في الأصول.

واستحوذ صندوق إيليوت على أسهم ميلان في صيف 2018.

وبحسب بعض التقارير فأن صندوق إيليوت يرغب في بيع النادي الإيطالي بمقابل لا يقل عن مليار يورو.

ولم يعلق أي مسؤول من الشركتين أو نادي ميلان الإيطالي على الأمر.

وامتلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيفليو بيرلسكوني نادي ميلان طيلة 30 عاما بين 1986 وحتى 2016.

وباع الإيطالي النادي للصيني لي يونجهونج ومن ثم بعد عام واحد استحوذ صندوق إيليوت على النادي اللومباردي.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري بفارق نقطتين عن إنتر منافسه قبل 6 جولات على النهاية.

ويستعد ميلان مساء اليوم الجمعة لمواجهة جنوى في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.