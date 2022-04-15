مباراة غيرت مسيرتي - سمير كمونة.. قيادة الأهلي للتتويج بلقب أمام الرجاء

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث سمير كمونة مدافع الأهلي وكايرز سلاوترن الألماني والمصري ومنتخب مصر السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال سمير كمونة لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نهائي بطولة النخبة العربية".

وأضاف "سجلت خلالها هدف الفوز في ملعب مركب محمد الخامس في حضور 60 ألف مشجع".

وأكمل "حققنا اللقب على حساب فريق كبير وقتها".

وأردف "هذه المواجهة فتحت لي الطريق لنقلة كبيرة في مسيرتي".

كمونة سجل هدف الأهلي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء ليكتب للقاء التتويج باللقب.

وتابع "أتذكر أيضا مباراة الأهلي والزمالك 2-0 التي شاركت بها".

وأتم "الزمالك كان يضم فريق الأحلام حينها وكان متقدما في الترتيب واعتز جدا بهذه المواجهة".

بدأ كمونة مسيرته مع المقاولون العرب ومنه إلى الأهلي عام 1996 وحتى 1998، وخاض تجربة الاحتراف في كايزرسلاوترن الألماني وبورصاسبور التركي ثم عاد إلى الأهلي.

وارتدى قميص بورصاسبور ثم الاتفاق السعودي والمحرق البحريني وعاد للدوري المصري مجددا من بوابة الاتحاد ثم المصري واختتم مسيرته مع بتروجت.

مع الأهلي حقق 6 ألقاب، بالإضافة للقب كأس مصر مع المقاولون العرب.

بقميص منتخب مصر خاض 45 مباراة دولية وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية 1998 وشارك في كأس القارات 1999 وسجل 8 أهداف.