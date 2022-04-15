رونالدو يستحوذ على 90% من أسهم كروزيرو البرازيلي

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

رونالدو - كروزيرو

أصبح نادي كروزيرو البرازيلي تحت إدارة رونالدو نازاريو ومجموعته التجارية بعدما وقع عقد شراء 90% من أسهم النادي.

وقال رونالدو الظاهرة لموقع النادي الرسمي: "يشرفني أن أكون قادرا على قيادة عملية إعادة بناء النادي".

وأضاف "يمكن للجماهير والسوق وأصحاب المصلحة الآخرين التأكد من أننا لن نرتاح حتى ننفذ على نطاق واسع نموذج إدارة فعال وأخلاقي يحقق النجاح الرياضي".

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فيما قال سيرجيو سانتوس رودريجيز رئيس النادي: "منذ أن تم انتخابي، أوضحت دائما أن مهمتي كانت هيكلة النادي من أجل".

وأكمل "نحن سعداء جدا بتسليم كروزيرو لرونالدو وفريقه المختص، الذين هم على يقين من أن كرة القدم لدينا ستستأنف مسارها الناجح".

وأتم "سنكون حاضرين، داخل الملعب أو خارجه، جاهزون دائما للمساهمة بكل ما هو ضروري".

وأوضح بيان النادي "مع اكتمال توقيع العقد، يوجه كروزيرو اهتمامه بالكامل الآن إلى جوانب الإدارة والتأهيل التنظيمي لكرة القدم. في الأسابيع المقبلة، سيتم تقديم إعادة الهيكلة الكاملة مع المخطط التنظيمي الجديد للنادي".

ويلعب كروزيرو في الدرجة الثانية البرازيلية للموسم الثاني على التوالي بعدما هبط لأول مرة في تاريخه الموسم قبل الماضي.

رونالدو الظاهرة بدأ مسيرته من كروزيرو موسم 1993-1994 وخلال موسم واحد سجل 44 هدفا في 47 مباراة بقميص النادي.

وانضم بعدها لصفوف أيندهوفن ومن ثم برشلونة وريال مدريد وإنتر وميلان قبل أن يختتم مسيرته في كورينثيانز في 2011.

ويعد كروزيرو هو النادي الثاني الذي يمتلكه رونالدو، إذ أنه هو المالك لنادي بلد الوليد الإسباني.

كروزيرو رونالدو في البرازيل
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