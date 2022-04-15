موندو ديبورتيفو: مستقبل مدرب جالاتاسراي في خطر.. والحسم 30 أبريل

بات مستقبل الإسباني دومينيك تورنت المدير الفني لنادي جالاتاسراي التركي في خطر خلال الفترة المقبلة.

وتولى تورنت تدريب جالاتاسراي في يناير الماضي، خلفا للمدرب المخضرم فاتح تريم، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

ويرى هامشي أوجلو المرشح الابرز لرئاسة جالاتاسراي، خلال الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في 30 أبريل الجاري أن تورنت لا يتناسب مع إمكانيات النادي التركي.

وقال أوجلو في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تورنت ليس في خطتنا المستقبلية للنادي، لدينا قائمة من المدربين المرشحين تتناسب إمكانياتهم مع قيمة النادي".

وأوضحت التقارير أن هامشي استقر على التعاقد مع مدير فني أوروبي يملك سيرة ذاتية جيدة، حيث يعد الفرنسي رودي جارسيا المدرب السابق لروما ومارسيليا وليون الأبرز لدى الرئيس المحتمل لجالاتاسراي.

ويتفق منافس أوجلو على رئاسة جالاتا سراي، متين أوزتورك على قرار الإطاحة بالمدرب الإسباني من منصبه، موضحا أن النتائج تحت قيادة تورنت لا تتناسب مع تاريخ النادي العريق ولكنه يفضل التعاقد مع مدرب محلي.

ويحتل جالاتاسراي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 41 نقطة بعد مرور 32 جولة من الموسم الحالي.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني ضمن صفوف جالاتاسراي، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 36 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

وأشارت العديد من التقارير إلى تلقي مصطفى محمد عروضا من أندية ليل ومارسيليا بالدوري الفرنسي والنصر السعودي للحصول على خدمات المهاجم الشاب بداية من الموسم المقبل.

وكان مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتاسراي قادما من نادي الزمالك الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل النادي التركي بند أحقية الشراء النهائي في ديسمبر 2021.