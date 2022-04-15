برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وتقارير تشير لانتهاء موسمه

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

تلقى برشلونة ضربة موجعة أخرى عقب توديعه الدوري الأوروبي من ربع النهائي أمام إينتراخت فرانكفورت، بإصابة بيدري.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بالخسارة على ملعبه بنتيجة 3-2 أمام الفريق الألماني.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي: "يعاني بيدري من إصابة في فخذه الأيسر، من المنتظر إجراء فحوصات أخرى لتحديد مدى الإصابة".

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وخرج بيدري متأثرا بالإصابة بين شوطي اللقاء وعوضه الهولندي فرينيكي دي يونج.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن اللاعب قد يغيب 6-8 أسابيع.

وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب إذ يتبقى للفريق 8 مباريات وجميعها في الدوري الإسباني.

الإسباني الشاب خاض الموسم الجاري 22 مباراة في جميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 1.

وسيلتقي برشلونة في المباريات المقبلة مع كل من قادش وريال سوسيداد وريال مايوركا وريال بيتيس وسيلتا فيجو وخيتافي وفياريال ورايو فاييكانو.

بيدري برشلونة الدوري الأوروبي الدوري الإسباني
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