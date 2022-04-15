برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وتقارير تشير لانتهاء موسمه

تلقى برشلونة ضربة موجعة أخرى عقب توديعه الدوري الأوروبي من ربع النهائي أمام إينتراخت فرانكفورت، بإصابة بيدري.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بالخسارة على ملعبه بنتيجة 3-2 أمام الفريق الألماني.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي: "يعاني بيدري من إصابة في فخذه الأيسر، من المنتظر إجراء فحوصات أخرى لتحديد مدى الإصابة".

وخرج بيدري متأثرا بالإصابة بين شوطي اللقاء وعوضه الهولندي فرينيكي دي يونج.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن اللاعب قد يغيب 6-8 أسابيع.

وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب إذ يتبقى للفريق 8 مباريات وجميعها في الدوري الإسباني.

الإسباني الشاب خاض الموسم الجاري 22 مباراة في جميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 1.

وسيلتقي برشلونة في المباريات المقبلة مع كل من قادش وريال سوسيداد وريال مايوركا وريال بيتيس وسيلتا فيجو وخيتافي وفياريال ورايو فاييكانو.